Yardımcı doçentlik nedir? Akademisyenler Erdoğan'ın çağrısına ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, YÖK'e çağrıda bulunarak, "Özellikle ülkemdeki rektörlerimizden de ricam var. YÖK Başkanımızla da bunu konuşuyorum. Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir gözden geçirin. Birisi doktorayı bitirmişse ondan sonra doçentliğin önünü açmak, bir ara mekanizma ortaya koymak suretiyle; bizim hocalara ihtiyacımız var ve burada yardımcı doçentlikle ön kesiyoruz. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var, bunu da bir inceleyin" dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından "yardımcı doçentlik" gündemin önemli konuları arasında yerini aldı.

Peki, AK Parti ve CHP'nin akademisyen milletvekilleri, halen üniversitelerde akademisyenlik görevini sürdüren isimler bu çağrıya ne diyor?

YARDIMCI DOÇENTLİK NEDİR? Yardımcı doçentlik, 2547 sayılı kanunla düzenlenen yönetmelikte yer alan öğretim üyeleri unvanları arasında yer alır. Bu kanunda öğretim elemanları, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentler olarak tanımlanmıştır. Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe atanabilmek için 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir. 2547 sayılı Kanun'un yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkındaki 34. madde hükümü saklıdır.

"YILLARDIR EĞRETİ DURAN BİR UNVAN"

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu:

"Yardımcı doçentlik konusu eski yıllarda yoktu. 1980'den sonra geldi, yani YÖK'le beraber geldi. Ben 1976'da başladım, o zaman yoktu. Ara bir unvan, ne olduğu da belli olmayan bir akademik kadro."

"HEP BANA VURDU"

"Akademik kadroda, doçentlik ve profesörlük esastır. Bu uyduruk gibi duruyor. Dünyada asıl olan doktoradır. Amerika'da doçentlik, profesörlük yok. Direkt doktor diye başlar, doktor profesör diye geçer. Esas akademik hayatın başlangıcı doktoradır. Eski yıllarda bir de bekleme süreleri vardı. 3 yıl yardımcı doçentlik, 4 yıl doçentlikte, 5 yıl profesörlükte bekleme vardı benim zamanımda, onları da daha sonra kaldırdılar. Bu unvan kaldırılıp, doğrudan doğruya doktora yapanlara doçentlik unvanı verilmeli. Bu konuyu ben de destekliyorum. Yıllardır eğreti duran bir unvan. Sırıtan bir unvan. Bir anlamı yok. Amerika'da doktorayı aldığı zaman, profesör derler adama. Ben yardımcı doçent oldum ama 1980'den sonra geldi, 80 öncesinde yoktu. Beni vurdu, bekleme süreleri de eklendi. Yardımcı doçent oldum süresi kalktı, doçent oldum onun da süresi kalktı. Hep bana vurdu."