ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
milletvekilleri
GÜNDEM

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İl il milletvekili sayısı

Şehirlerin milletvekili sayısı değişiyor! İşte il il yeni sayılar

Anayasa değişikliği ile 600'e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişiyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:28:37 Güncelleme: 10:02:55 HABERTURK.COM

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı. Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. İstanbul'da 88 olan milletvekili sayısı ise 97'ye çıkarıldı.

ANKARA'DA SEÇİM ÇEVRELERİ YENİLENDİ

Ankara'nın seçim çevreleri de bu kapsamda yenilendi. Ankara'da Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

İŞTE YSK'NIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARI

İSTANBUL'UN MİLLETVEKİLİ SAYISI 97'YE ÇIKARILDI

Yine, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 20 milletvekili çıkaracak olan Bursa 2, 28 milletvekili çıkaracak olan İzmir de 2 seçim çevresine bölündü.

İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ SAYILARI

 

550 MİLLETVEKİLİNE GÖRE SAYISAL DAĞILIM ŞU ŞEKİLDEYDİ:

 

  • hangi il kaç milletvekili çıkaracak
  • istanbul milletvekili sayısı
  • ankara milletvekili sayısı
  • izmir milletvekili sayısı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 12
  • Misafir 2 dakika önce
    urfanın nufüsu 800 bin değiş 2.6 milyon bilmiyorsan aç bak
  • Misafir 13 dakika önce
    ÜLKE Yİ TEK ADAM YÖNETECEKSE, 600 VEKİL NE İŞ YAPACAK?
  • Misafir 15 dakika önce
    bayburt ili unutulmuş
Tüm yorumları göster(12)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER