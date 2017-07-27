Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı. Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. İstanbul'da 88 olan milletvekili sayısı ise 97'ye çıkarıldı.

ANKARA'DA SEÇİM ÇEVRELERİ YENİLENDİ

Ankara'nın seçim çevreleri de bu kapsamda yenilendi. Ankara'da Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

İŞTE YSK'NIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARI

İSTANBUL'UN MİLLETVEKİLİ SAYISI 97'YE ÇIKARILDI

Yine, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 20 milletvekili çıkaracak olan Bursa 2, 28 milletvekili çıkaracak olan İzmir de 2 seçim çevresine bölündü.

İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ SAYILARI

550 MİLLETVEKİLİNE GÖRE SAYISAL DAĞILIM ŞU ŞEKİLDEYDİ:

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