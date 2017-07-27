Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 27 Temmuz 2017 Perşembe günü raporu...

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AKSARAY MERKEZLİ OPERASYONDA 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün yeni il yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

ANTALYA'DA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında muhasebeci, şoför, aşçı, emekli ve serbest meslek mensubu olan, bir kısmının ByLock kullandığı tespit edilen Akdeniz Çalışanlar Derneği (AKÇADER) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ikinci gruptan 28 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., İ.E., İ.G., İ.H., N.M.V., H.K., R.K., M.O. ve Ö.S. tutuklandı. Diğer şüpheliler H.D., H.D., İ.H.O., O.T., V.Y., A.E., H.M.K., İ.K., A.K., A.Y., A.Y., H.A., M.K., M.K., N.E., O.Z., Y.S.A., Z.D. ve Z.D. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (İHA)

BAYBURT MERKEZLİ OPERASYONDA 8 KİŞİ YAKALANDI

Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 8 kişi gözaltına alındı.



Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı askeri okul öğrencisi, muhasebecisi ile bölgeci olarak adlandırılan örgüt içi görevlerde çalışan ve örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullandığı öne sürülen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Başsavcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bayburt, Ankara, Ağrı, Eskişehir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda Bayburt'ta 4, diğer illerde ise birer kişi olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

KOCAELİ'DE 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütü şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 9 eski TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)

BALIKESİR'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3' ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dursunbey'de dün sabah saatlerinde FETÖ ile ilişkisi olduğu iddiasıyla evlerinde arama yapılan ve daha sonra gözaltına alınan 8 şüpheli polis tarafından ifadelerinin alınmasının ardından bugün sabah saatlerinde Dursunbey Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan İ.D., H.K., N.T. tutuklandı. 5 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)