Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, Mersin Tarsus Duatepe Mahallesi Adile Hala Caddesi üzerindeki Ramazan Efe'ye ait bilgisayar mağazasına 25 Temmuz gecesi saat 02.55'te gelen hırsızlar girişte bulunan cam kapıyı kırmak istedi. İlk iki denemede başarılı olamayan hırsızlar, son denemede büyük bir taş parçası ile cam kapıyı kırarak içeriye girdi. Bir kişinin araç yanında beklediği olay anında 3 zanlı, 48 saniye içerisinde vitrinde ve masada bulunan bilgisayarları, bilgisayarlara ait parçaları ve diğer elektronik cihazları alarak, geldikleri araçla kaçtı. Alarmın çalmasıyla durumu fark eden çevredekiler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera görüntülerini izleyip eşkalini belirledikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Ramazan Efe yaptığı açıklamada 13 bin TL'lik zararı olduğunu belirterek büyük zorluklarla açtığı işyerine giren hırsızlar yüzünden çok zor duruma düştüğünü kaydetti.



