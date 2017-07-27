ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şanlıurfa
GÜNDEM

Oyuncu Semra Dinçer, Şanlıurfa'da gözaltına alındı

Dinçer, polislerce hakkında yargılandığı davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:13:33 Güncelleme: 14:14:49 DHA

Sinema oyuncusu Semra Dinçer, film çekimi için geldiği Şanlıurfa'da, hakkındaki bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Dinçer, adliyede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, Semra Dinçer, film çekimlerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Kent merkezindeki bir konukevinde konaklayan Dinçer, polislerce yargılandığı davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Dinçer, ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER