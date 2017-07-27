Sinema oyuncusu Semra Dinçer, film çekimi için geldiği Şanlıurfa'da, hakkındaki bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Dinçer, adliyede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



DHA'nın haberine göre, Semra Dinçer, film çekimlerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Kent merkezindeki bir konukevinde konaklayan Dinçer, polislerce yargılandığı davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Dinçer, ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER