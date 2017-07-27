Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk defa bu yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi 9 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava katılıp sonuçları heyecanla bekleyen adaylar için bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi, 2. YÖKDİL Sınavının sonuçlarını açıkladı. Peki, 2017 YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

9 Temmuz'da ikincisi gerçekleştirilen YÖKDİL Sınavının sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından bugün açıklandı. Yükseköğretim tarihinde ilk alana özgü dil sınavı olan YÖKDİL sınavı sonuçları, "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden öğrenilebilecek.

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YÖKDİL SINAVINA İTİRAZ NE ZAMAN?

2. YÖKDİL Sınavı sonuç itirazları 31 Temmuz - 04 Ağustos 2017 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılacak.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI DENKLİKTE KULLANILABİLECEK

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat'ta imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan'da aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri ubugünca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.

YÖKDİL sonuçları

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