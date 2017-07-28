HZ. PEYGAMBER'E SÖYLEMEDİKLERİNİ SÖYLETME

17.10.1974 tarihinde Manisa’da yaptığı konuşmada şöyle demektedir:

“İmanı, derecede had safhaya geldiği zaman, üzerine yüklenen

mesuliyetten ötürü, insan değil de keşke ağaç olsaydım diyordu

Allah Resûlu, insan değil de keşke hayvanların yediği ot olsaydım,

insan değil de şu ağacın başındaki kuş olsaydım, sonra insanlar

beni yeseydi, insanların vücudunda yerimi alsaydım ve sonra da

beni dışarıya çıkarsalardı…”

Aşağıdaki alıntıda ise Gülen, Hz. Peygamber’i kendi örgütü hakkında konuşturarak

ona yalan isnadında bulunmuştur:

“Hak yolunda olunduğunun manen teyidi sayılabilecek bir emare

olarak ifade etmek isterim ki; bu istikamette yürürken, şimdiye

kadar yüzlerce, belki binlerce bazen rüyada bazen de yakazaten

Efendimiz (aleyhi’s-salatü ve’s-selam) müşahede edilmiş ve onun

müjdesine mazhar olunmuştur… Birçok vesile ile bu kimseler için

Efendimiz: “Korkmayın biz sizin arkanızdayız, ben bu hizmette

sizin arkanızdayım” demiştir.”

Kasıtlı veya kasıtsız Hz. Peygamber’in ağzından hadis uydurmak, ona yalan ve yanlış

isnadda bulunmak, insanı cehenneme müstahak kılan büyük bir günahtır. Nitekim Hz.

Peygamber şöyle buyurur: “Kim bana yalan isnad ederse, ateşteki yerine hazırlansın!”

(Buhârî, İlim, 38). İbn Hacer el-Heytemî’nin: “İrad ettiği hutbede uydurma rivayete

yer veren hatip ta’zir cezasına çarptırılır” (İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetâvâ el-hadîsiyye, s. 43)

şeklindeki fetvası, bu noktaya dikkat çekmesi bakımından önemlidir.

Gülen’in “insanlar beni yeseydi; insanların vücudunda yerimi alsaydım ve sonra da

beni dışarıya çıkarsalardı” şeklindeki çirkin ifadeleri Hz. Peygamber’e isnat edebilme

cüretinde bulunmuş olması, onun Hz. Peygamber’e olan hürmet ve sevgisinin ne denli

sahte olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.

Öte yandan Gülen’in konuşmalarında bağlılarını motive etmek için Hz. Peygamber’in

ağzından “Korkmayın biz sizin arkanızdayız, ben bu hizmette sizin arkanızdayım, demiştir”

şeklinde ifadeler nakletmesi, geçmişte kendi fırkalarını desteklemek için hadis

uyduranların yaptığından farksızdır.