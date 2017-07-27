İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, bazı ilçelerde elektrik kesintisine neden oldu. BEDAŞ, İstanbul'da uygulanacak olan planlı elektrik kesintileri listesini yayınlamıştı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

GÜVERCİNTEPE Mh., CUMHURİYET Cd., YEŞİLYURT Sk., ORHANGAZİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENDERES Mh., 346. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADNAN KAHVECİ Mh., OSMANLI Cd., KONAK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MEŞRUTİYET Mh., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., EBE KIZI ÇIKMAZI Sk., EBE KIZI Sk., İNAN KIRAÇ Sk., KEVSER Sk., KÜÇÜK BAHÇE Sk., MELEK Sk., SUNA KIRAÇ Sk., YENİ İLHAN Sk., YOLGEÇEN ARALIĞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 MAYIS Mh., ETFAL HASTANESİ Sk., HALASKARGAZİ Cd., KÜÇÜK BAHÇE Sk., SAMANYOLU Sk., TAYYARECİ CEMAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KANARYA Mh., FLAMAN Cd., KETEN KUŞU Sk., AKBABA Sk., KATAR KUŞU Sk., PİLİÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CELEPKÖY Mh., HİSARBEYLİ Mh., ÖRENCİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇEKÖY YENİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞYOL Mh., 1.AKASYA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜMÜŞDERE Mh., KISIRKAYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında ÇİFTALAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNLİK Mh., FAHRİ KORUTÜRK Cd., HALKÇI Sk., RAY Sk., TÜRKÇÜ Sk., YAKUT Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MEŞRUTİYET Mh., EBE KIZI ÇIKMAZI Sk., EBE KIZI Sk., KODAMAN Sk., MATBAACI OSMANBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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