İstanbul'da 18:00 sularında başlayan şiddetli yağış ve fırtına, İstanbul trafiğini de kilitledi. Vatandaşlar gidecekleri yere ulaşmakta zorluk çekerken bir yandan da İstanbul yol durumunu araştırıyor. İşte İstanbul yol durumu...

İSTANBUL YOL DURUMU (27 TEMMUZ 2017)

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 21:45 itibarıyla yüzde 45 seviyesinde. İstanbul'un birçok bölgesinde yoğun trafik sürüyor.

Aynı zamanda İstanbul'da Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Hasdal, Seyrantepe, Maslak, Avrasya Tüneli, Uzunçayır, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik seviyesi kırmızı durumda.

Öte yandan Altunizade, Kavacık, Yenikapı ve Yedikule'de de trafiğin seviyesi kırmızı.

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