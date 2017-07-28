Yağışlı havanın akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer kısa süreli kuvvetli sağanak yağış şeklinde etkili olması, ardından İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. AKOM, Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İL İL HAVA DURUMU

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, fırtına ile etkisini artırdı. Dolu yağışının da görüldüğü İstanbul'da, birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışın şiddetini artırdığı sıralarda dışarıda olan pek çok yolcu ve sürücü ise mağdur oldu.



Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yaptığı açıklamada "Şu anda fırtına Batı Karadeniz'e gidiyor. Bolu ve Bilecik çevresinde daha etkili olacak. İstanbul'da yağış sona eriyor, haftasonu yaz havası geri geliyor, güneşli iki gün bizi bekliyor." dedi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "İstanbul Şile, Tuzla, Sultanbeyli, Pendik ve çevreleri ile Kocaeli'nin Gebze Dilovası, Körfez ilçeleri ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Orta Karadeniz Kıyıları ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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