Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 28 Temmuz 2017 Cuma günü raporu.

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DÜZCE'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR



Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit'in de yer aldığı 12'si tutuklu 45 sanığın, 1 yıl 15 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına, tutuksuz 3 sanığın beraatına karar verildi.



Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından özel olarak hazırlanan salondaki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Tutuklu sanık eski Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit, savunmasında dosyada hakkında somut bir delil olmadığını öne sürerek, "Mahkeme bana somut delili olan bir soru sormadı. 'Benim suçum ne diyorum?' kimse bana cevap vermiyor. Suçsuzum. Hukuk, eşit uygulandığında hukuktur. Hakkımda bir şey bulunamadığı için buraya kadar gelindi. Bunu takip edeceğim çünkü öğrenmek istiyorum. Hukuk intikam aracı olarak kullanılmasın." diye konuştu.



Mahkeme Heyeti Başkanı Ferhan Acar, dosya kapsamında tutuklu olan sanıklar Uğur Büyük ve Üzeyir Akarsu'nun adına kayıtlı telefonlarında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kaydının tespit edildiğini belirterek, program üzerinden yapılan yazışmaları okudu.



Bu sırada fenalaşarak baygınlık geçiren sanık Akarsu'ya duruşma salonunda bulunan görevliler tarafından müdahale edildi. Akarsu, bir süre sonra kendine geldi.



Diğer sanıklar ise savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini istedi.



Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyelerini talep etti.



ESKİ BAŞSAVCI TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ekrem Yiğit'in "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile cezalandırılmasına ve tahliye edilmesine karar verdi.



Heyet ayrıca, "terör örgütü üyeliği" suçundan 4 ila 7 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklar Bünyamin Yeşil, Murat Gündoğan, Dursun Kıran, Uğur Büyük, Mustafa Kuzu, İsmail Durmaz ve Mustafa Kum'un tutuklu bulundukları süre gözetilerek tahliyelerine hükmetti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Kars'ın "terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Kızıltoprak, Ramazan Dinçer ve Üzeyir Akarsu'nun "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Davada tutuksuz yargılanan Ali Tozcu'nun "anayasayı ihlal" suçundan beraatına, birleşen dava dosyasının reddine ve 3 yıl 1 ay hapis cezasına; Mehmet Akif Aytan'ın 3 yıl 1 ay 15 gün, Recep Danış'ın 1 yıl 6 ay 22 gün, Osman Kaplan'ın 1 yıl 6 ay, Yusuf Selim Karakaş'ın 1 yıl 15 gün, Nur Şahin'in 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Ahmet Turmuş, Yasin Doğan, Atilla Erkalip, Suat Albayrak, Ramazan Arslan, Cengiz Keskin, Fatih Tanrıver, Muhammet Emin Topal, Eyüp Demir, Emrullah Fatih Yılmaz, Metehan Koç, Şükrü Aycı, İsmail Şentürk, Aziz Altun, Selim Güzel, Hamza Yılmaz, Emre Sülü, Kazın Binbir, Yaşar Bengi, Serhat Cinoğlu, Ömer Oğuz, İsmail Kadakal, İsmail Birinci, Merve Bayraktar, Tuğba Gül Uzun, Fatma Kars ve Hatice Turmuş'un "terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tahliyelerine karar verildi.



Mahkeme heyeti ayrıca tutuksuz yargılanan Mehmet Demirel, Merve Sude Yılmaz ve Funda Boz'un beraatlarına hükmetti.



İddianamede şüpheliler hakkında, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. (AA)

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