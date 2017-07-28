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Bekir İrtegün’e FETÖ'den ‘ByLock’ gözaltısı

Futbolcu Bekir İrtegün’e ‘ByLock’ gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü’nün talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:56:57 Güncelleme: 15:17:04

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü’nün talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bekir İrtegün'ün takımıylı birlikte kamp yapmak için yurtdışına çıkış yapacağı sırada Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konulmuştu. Ardından Medipol Başakşehir, Bekir İrtegün'ün sözleşmesini iptal ederek futbolcu ile yollarını ayırmıştı. Milli futbolcu İrtegün Fenerbahçe'de de oynamıştı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 13 dakika önce
    yazıklar olsun !! fetö şerefsizi kaç kişiyi zehirlediniz öyle ?? Fetoş köpeğinin yolundan gidenlere de yazıklar olsun
  • Misafir 17 dakika önce
    Hani Fener'de hiç Fettullahçı yoktu? Zekamızla kimse teşeke geçmesin...
  • Misafir 23 dakika önce
    ahh fener ahhh şikeydi fötüydü neler açtın adamın başına
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