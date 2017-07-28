Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü’nün talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bekir İrtegün'ün takımıylı birlikte kamp yapmak için yurtdışına çıkış yapacağı sırada Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konulmuştu. Ardından Medipol Başakşehir, Bekir İrtegün'ün sözleşmesini iptal ederek futbolcu ile yollarını ayırmıştı. Milli futbolcu İrtegün Fenerbahçe'de de oynamıştı.

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