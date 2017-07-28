Mahir Ünal'dan AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları;

"Biz her yıl kendi muhasebesini yapan, her dem yeniden doğan, bulanmadan akan bir hareketiz. Bu siyaseti hareketin en önemli özelliği kendini güncellemesi, kendini yenilemesi, yılmadan yoluna devam etmesidir. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği, evet, herhangi bir şekilde, bizim Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için çıktığımız bu kutlu yürüyüşte AK Parti'nin temel ilkelerinden uzaklaşan bir davranış içerisinde olması kabul edilemez bir durum olduğu için."

TUĞRUL TÜRKEŞ TARIŞMASI

(Türkeş tartışması) "Biz AK Parti olarak, Türkiye kazanacaksa biz kaybedelim dedik. AK Parti olarak biz meseleyi kişiselleştirmeden yol yürümüş olmamızdır bizim temel özelliklerimizden bir tanesi. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu bir anda geçici hükümetin kurulması durumunda, sorumluluğu yerine getiririm diyerek yerine getirmiş ve AK Parti'de bakanlık yapmış bir milletvekilimize tabii ki sahip çıkacağız. Bununla ilgili herhangi bir endişe söz konusu değil. Sayın Türkeş de bunu ifade etmiştir. AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. Siyasal iletişim ve siyasetçinin kullandığı dil, ben bunu CHP için de, AK Parti için de söylüyorum. Siyasette nezaket her zaman çok kıymetli ve değerlidir. Biz sadece bunun altını çizdik."

MERVE KAVAKÇI'NIN BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANMASI

(CHP'nin Merve Kavakçı eleştirileri) "Sayın Merve Kavakçı hakkında da şunu söylemek isterim. Bir şeyi doğru değerlendirelim. Eğer, devletin yaptığı bir düzenleme ya da bir tasarruf herhangi bir şekilde anayaya ya da mevcut hukuk düzenine aykırı değilse, öncelikli olarak burada bir sorun yok demektir. Bu ülke sayın Merve Kavakçı'nın şahsında bir inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine de sahip olmuştur. Geçmişte yaşanmış böyle bir tatsızlığın tekrardan bir devlet tasarrufu ile eyleme dönüşmesinin birilerinin yadırgamasını anlamıyorum. Bu atama aslında Türkiye'nin özgürlükleri anlamında nereden nereye geldiğini de bir göstergesidir."

AK PARTİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Bütün kurucularımız ve 15 yıl boyunca AK Parti'de görev yapmış, AK Parti'nin bu süre içerisinde onurlu bir şekilde görevini yerine getirmiş bütün yol arkadaşları o gün tabii ki davet edilecek.