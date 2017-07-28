FETÖ'nün ‘Tahşiyecilere kumpas' kurulduğu iddiasıyla firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun ifadesi alınmadığı için dosyalarının ayrılması talep etti. Hidayet Karaca için 40, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Yurt Atayün, Ömer Köse hakkında için 33 yıl hapis istendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 23'ü tutuklu 33 sanıklı 'Tahşiyecilere kumpas' davasının duruşmasına, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ertan Erçıktı, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 10 tutuklu sanık, görüntülü sistem (SEGBİS) aracılığıyla 3 tutuklu sanık tutuklu bulundukları cezaevinden katıldı. Duruşmada, Mustafa Kaplan ile birlikte 3 müşteki de hazır bulundu.

İki haftadır savunma yapan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ifadesinin alınma işlemi sona erdi. Böylece, dava kapsamında firariler hariç tüm sanıkların ifadeleri alınmış oldu.

Sanık savunmalarının ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, 65 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı Yeşilkaya, duruşmada mütalaasının sonuç kısmını okudu.

"GÜLEN İLE EKİZOĞLU'NUN DOSYASI AYRILSIN "TALEBİ

Mütalaada, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun savunması alınamadığı için dosyalarının ayrılması talep edildi.

KARACA'YA 21 YILDAN 40 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tutuklu sanık kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "sahtecilik", "iftira" suçlarından 21 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası tayeh edilen mütalaada, sanık eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Yurt Atayün, Ömer Köse'nin "silahlı terör örgüt üyesi olmak", "iftira", "sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı 13,5 yıldan 33 yıla kadar, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan hakkında ise 9 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski emniyet müdürü Bayram Özbek, Mustafa Kılıçaslan, Ertan Erçıktı, Yasin Koyuncu, Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında 7,5 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.