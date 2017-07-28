Okulların açılış tarihini bekleyen milyonlarca öğrenci, "okullar ne zaman açılacak?" ve "yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorularının cevabını arıyor. Yorucu geçen bir eğitim-öğretim yılını geride bırakan öğrenciler bir yandan dinlenirken bir yandan da bu soruya cevap arıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

9 Haziran 2017 Cuma günü karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline çıkan öğrenciler, uzun ve yorucu geçen bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktı ve yılın yorgunluğunu atmak için tatile başladı. Yeni ders yılına dinlenmiş bir şekilde girecek olan öğrenciler, bir yandan da okulların açılış tarihini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), geçtiğimiz günlerde 2017-2018 eğitim-öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini paylaşmış ve bu takvimde önemli tarihleri belirtmişti. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler dersliklerinde yerini alacak.

Öte yandan, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak olan birinci kanaat dönemi, 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 15 günlük sömestr tatiline çıkacak. 15 günlük tatilin ardından da ikinci kanaat dönemi 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak.

2018 yılında okullar 8 Haziran 2017 Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla kapanacak ve 3 aylık yeni bir yaz tatili başlayacak. 2018 yaz tatili de 17 Eylül 2018 tarihinde okulların açılmasıyla son bulmuş olacak.

YAZ TATİLİ NASIL GEÇİRİLMELİ?

9 Haziran 2017 Cuma günü karnesini alan öğrenciler, 3 aylık bir yaz tatiline başladı. Uzmanlar 3 aylık tatil sürecinde öğrencilerin çeşitli aktivitelerde bulunmasını ve kültürel etkinliklere katılmasını öneriyor. Aynı zamanda tiyatro, sergi, müzik, bale, yabancı dil kursu ve spor faaliyetleri gibi kişisel gelişimi sağlayan etkinliklerin de yapılması tavsiye ediliyor.

Yaz tatilini sürekli olarak bilgisayar başında ve bilgisayar oyunlarıyla geçiren öğrenciler için de uyarılar yapılıyor. Zira uzun süreli bilgisayar kullanımı hem göz, hem de beden sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

2017 YILINDA KALAN RESMİ TATİLLER

Zafer Bayramı (30 Ağustos 2017)

Kurban Bayramı 1. gün (1 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 2. gün (2 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 3. gün (3 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 4. gün (4 Eylül 2017)

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 2017)

Okullar ne zaman açılacak?

yaz tatili ne zaman bitiyor?

meb