ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'nın ardından milyonlarca aday, sınav sonuçlarını da öğrenmişti. Sınavdan aldığı puanları öğrenen adaylar, ardından üniversite tercih işlemlerini tamamladı. Tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca aday "üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca adayın katılım sağladığı LYS'nin ardından sonuçlar açıklanmış ve üniversiteye yerleşim işlemleri için tercihler alınmaya başlamıştı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, heyecanla yerleştirme sonuçları için bekleyişe geçti.

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, sorunun cevabını araştırıyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi resmi olarak belirtilmedi ancak tahminlere göre, üniversite tercih sonuçları (yerleştirme sonuçları) Ağustos ayının 10'undan sonra açıklanacak.

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar hangi üniversiteye yerleştiğini görüntüleyebilecek ve ardından da üniversite kayıt işlemlerini tamamlayacak.

LYS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milyonlarca üniversite adayının beklediği LYS tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) erişime açılacak. Adaylar bu sistem üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

Önemli: LYS tercih sonuçları (üniversite tercih sonuçları) adayların evlerine posta ile gönderilmeyecektir. Sonuçlar yalnızca ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak. Üniversite adayları, yerleştirdikleri üniversite bölümüne kayıt yaptıracak. Tercih sonuçlarına göre üniversite kazanan adaylar, 14 Ağustos 2017 tarihinde kayıt işlemlerini yaptırmaya başlayacak.

18 Ağustos 2017 tarihine kadar sürecek olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından öğrenciler tüm işlemlerini tamamlamış olacak ve üniversitede eğitim görmek için herhangi bir engel kalmayacak.

üniversite tercih sonuçları

lys tercih sonuçları

lys yerleştirme sonuçları

Üniversite yerleştirme sonuçları