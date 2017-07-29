İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintileri listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintileri uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
İSKİ tarafından yayınlanan listeye göre İstanbul'da belirli saat aralıklarında bazı ilçelerde bakım/onarım çalışmaları kapsamında planlı su kesintileri yapılacak. İşte İstanbul'daki planlı su kesintileri;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 10:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocasinan Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 10:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah,Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah,Kartaltepe Mah
|Açıklama
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 04:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.7.2017 - 19:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ziya Gökalp Mah,Kayabaşı Mah,Başakşehir Mah,Başak Mah
|Açıklama
|:
|Elektrik Enerjisi Problemi
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 07:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Açıklama
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 08:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tom Tom Mah,Şahkulu Mah,Hüseyinağa Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacı Mimi Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 11:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oruç Reis Mah
|Açıklama
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 08:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Süleymaniye Mah,Yeşilkent Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Bağlarçeşme Mah,Koza Mah,Orhangazi Mah,Pınar Mah,Saadetdere Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah
|Açıklama
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 08:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüp
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karadolap Mah,Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Esentepe Mah
|Açıklama
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 04:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Derviş Ali Mah,Balat Mah,Ayvansaray Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 10:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
|Açıklama
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 04:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cennet Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 11:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 10:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sultançiftliği Mah,Gazi Mah,Uğur Mumcu Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,50Yıl Mah,75Yıl Mah,Cumhuriyet Mah,Esentepe Mah
|Açıklama
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 04:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah
|Açıklama
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 10:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şile
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kabakoz Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|29.7.2017 - 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İSKİ'DEN "KANALİZASYON SUYU" İDDİALARINA CEVAP
İSKİ, internet sitesinden yayınladığı duyuruda İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da yağışlar nedeniyle içmesuyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır. Yapılan analizlerde suyumuza insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır. İçmesuyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve kapalı sistemle çalıştığından atıksuyun karışması söz konusu değildir. İçmesuyumuz arıtma tesislerimizde arıtıldıktan sonra tüketicilere ulaştırılmaktadır. Bu tür söylentilere itibar edilmemesini önemle arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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