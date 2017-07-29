Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kabakoz Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 29.7.2017 - 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'DEN "KANALİZASYON SUYU" İDDİALARINA CEVAP

İSKİ, internet sitesinden yayınladığı duyuruda İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da yağışlar nedeniyle içmesuyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır. Yapılan analizlerde suyumuza insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır. İçmesuyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve kapalı sistemle çalıştığından atıksuyun karışması söz konusu değildir. İçmesuyumuz arıtma tesislerimizde arıtıldıktan sonra tüketicilere ulaştırılmaktadır. Bu tür söylentilere itibar edilmemesini önemle arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.