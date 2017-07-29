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Saadet Becerikli
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HDP'li Saadet Becerikli gözaltına alındı

Ankara'dan Batman'a giden Becerikli, havaalanında gözaltına alındı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:25:56 Güncelleme: 14:27:38 İHA

HDP Batman Milletvekilli Saadet Becerikli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Milletvekili Saadet Becerikli hakkında, davanın bir duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugün Ankara'dan Batman'a giden Becerikli, havaalanında gözaltına alındı. Becerikli, ifadesi alınmak üzere Batman Adliyesi'ne getirildi.

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