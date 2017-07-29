Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde TIR dorsesinden düşen kepçe, 6 aracı hurdaya çevirdi.
Alınan bilgiye göre, Remzi Çay'ın kullandığı 34 HK 1082 plakalı TIR'ın dorsesinin üzerinde bulunan kepçe, Debboylar mevkisindeki rampada henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıkıp düştü.
TIR'dan düşen kepçe, park halindeki 17 TP 873 plakalı traktör ve römorkuna, 17 TE 588 plakalı otomobile, 10 LL 839 plakalı kamyonete, 17 TH 076 plakalı otomobile, 17 TF 811 plakalı kamyona ve hareket halindeki Emrah Evin'in kullandığı 17 TC 560 plakalı hafif ticari araca çarparak zarar verdi.
Yaşanan olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile durumu görüntüledi. Toplam 6 aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı.
Kazayı yaşayan sürücü Emrah Evin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki trafik yoğunluğundan kurtulmak üzere kazanın olduğu yola girdiğini söyledi.