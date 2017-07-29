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Üsküdar'daki yangın karşı yakadan göründü!

3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında yükselen dumanlar Avrupa Yakası'ndan da görüldü. Yangının çıktığı sırada evde kimsenin olmadığı öğrenildi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 23:52:00 Güncelleme: 23:56:16 AA

Üsküdar'da bir binada çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Çıkan dumanlar boğazın karşı yakasından da görüldü.

Küplüce Mahallesi Tomruk Caddesi Harman Sokağı'ndaki 3 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede binayı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çatı katına sıçraması nedeniyle kontrol altına alınamayan yangına müdahale için çevre ilçelerden takviye ekip istendi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı anda evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Üsküdar
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