Bursa!da 10 ay önce özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç Karaman’ın (35) karnından sezaryenle alınan bebeği Yusuf Kaan, duyarlı annelerin süt bağışlarıyla 7.5 kiloya ulaştı. Olay sonrasında babaanne Şenay Karaman’ın bakımını üstlendiği Yusuf Kaan bebeği annesiz bırakan özel halk otobüsü şoförünün yargılanması ise sürüyor. Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek suçundan 15 yıl hapis cezası istenen sürücü Süleyman Kılıç, tutuksuz yargılanıyor. Olayın ardından denetimli serbestlik uygulanan Kılıç, Bursa Alemdağ- Teleferik güzergâhında aynı şirkete bağlı olarak çalışmaya devam ediyor.

Yusuf Kaan bebeğin babası Yusuf Karaman, eşinin ölümüne neden olan şoför Süleyman Kılıç’ı tam 4 kere gördüğünü, acısının tekrarlandığını belirtti. Dava boyunca şoförün hiç tutuklanmadığını söyleyen Karaman, “Her gün eşimin öldüğü yerden geçiyor. Orası eşime çarptığı yer ve güzergâh oradan geçiyor. Fotoğraflarını bile çektim. Başka birine çarpıp canına kast etmeyeceği ne malum? O şoför mahkemede gözümüzün önünde arkadaşlarıyla gülüp sohbet etti, kahrolduk. Ekim ayında bir duruşma daha görülecek” diye konuştu. Kaan bebeğin son durumunu da anlatan Karaman, “7.5 kiloya ulaştı. Artık özel mama ile besleniyor. 15 günde bir doktor gözetiminde” dedi.