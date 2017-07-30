Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi Belediye Meclisi’nin 4 ay önce AVM ve rezidans inşası için projelendirdiği ilçe merkezindeki Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı’nın satışı, bölge idare mahkemesi tarafından durduruldu. Beşikdüzü Belediye Meclisi, 1 Mart 2017 günü yaptığı toplantısında, ilçe merkezinde 1992’de yapılan ve 1994’te Güneydoğu’da şehit düşen Üsteğmen Erdal Kurtoğlu’nun adı verilen park alanının satılmasına karar verildi.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre yaklaşık 10 dönümlük alanın satılmasına, başta CHP ve STK temsilcileri olmak üzere çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. Parkın satışına karşı çıkanlar, Beşikdüzülü olan İzmir Barosu avukatlarından Ozan Karagöz önderliğinde yürütmenin durdurulması için Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, bir bölümü Milli Emlak’a ait olan arazinin satışının Devlet İhale Kanunu’na uymadığını ve hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmesini durdurdu.

‘ŞEHİDE SAYGISIZLIK’

Davayı açan Avukat Ozan Karagöz, satış kararıyla park alanına AVM ve rezidans inşası projelendirildiğini belirterek şu bilgiyi verdi: “Çağdaş kentlerde rezidans ve alışveriş merkezlerine kolaylık sağlamak yerine, bunları kent merkezlerinden uzaklaştırma çarelerinin arandığı bir ortamda yabancı sermayeli bir şirketin bunu yapması kabullenemez. Çevre hakkı; gelecek nesillerin de hakkını kapsamaktadır. Yasalara uygun olmayan bu hukuksuzluğa adalet ‘Dur’ dedi. Bu karar ile birlikte Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı özel mülkiyete tahsis edilemeyecek, Beşikdüzü halkının kullanımında devam edecektir.”

CHP İlçe Başkanı Kadim Karadeniz de karara itiraz ettiklerini kaydederek “Başkan kimseyi dinlemiyor. Bu ülke için canını vermiş bir insanın adının verildiği toprağı başka bir ülkenin vatandaşına satmak daha çok canımızı acıttı. Adalet tecelli etti” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: METRUK BİR PARK

Belediye Başkanı Orhan Bıçakcıoğlu, “Onlarca yer sattık, bu da onlardan biri” diyerek şunları söyledi: “Ortada Katar falan yok. Biz orayı bir vatandaşa vermek istedik. Ama bir kısım muhalifler her zamanki gibi ortaya çıktı. Burası metruk bir park alanı. Ortada şehit istismarı falan da yok. Biz şehidimizin ismini daha güzel bir yere veririz merak etmesinler” dedi. Mahkemenin “İhale yapmadan veremezsiniz” diyerek satışı durdurduğunu belirten Bıçakçıoğlu “Davayı açan avukat da dengesizin biri. İzmir’de oturmuş ahkâm kesiyor. Kendisi büyük avukat olacak, ön plana çıkmak için kafasına göre bir şeyler yapıyor. Yeni mezun bir avukat, toplamış yanına birilerini, neye, niçin itiraz ettiğinden bile haberi yok. Trabzon basını desen Oxford mezunu! Kimseye sormadan kafasına göre yazıyor.”