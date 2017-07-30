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İstanbul'da fuhuş operasyonu

İstanbul Aksaray'da bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıklarının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı

30 Temmuz 2017 Pazar, 07:51:22 Güncelleme: 07:53:20 AA

Fatih'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray'daki bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıklarını tespit etmesi üzerine iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda, iş vaadiyle Türkiye'ye getirildiği öne sürülen Ukrayna ve Moldova uyruklu 26 kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

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