Fatih'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray'daki bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıklarını tespit etmesi üzerine iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda, iş vaadiyle Türkiye'ye getirildiği öne sürülen Ukrayna ve Moldova uyruklu 26 kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.