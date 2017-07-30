İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Temmuz 2017 Pazar günü İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Kadıköy ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleşen şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi listesi...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (İSKİ)
|
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|15 Temmuz Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.7.2017 - 11:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.7.2017 - 07:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bostancı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.7.2017 - 11:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göztepe Mah
|Açıklama
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.7.2017 - 11:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.7.2017 - 08:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
- İSKİ su kesintisi
- istanbulda sular ne zaman gelecek
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER