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İstanbul'da su kesintisi - İSKİ 30 Temmuz 2017 Pazar

İstanbul'da su kesintisi - İSKİ

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde yapılacak olan su kesintisi listesini paylaştı. İşte 30 Temmuz 2017 İSKİ su kesintisi programı...

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:16:57 Güncelleme: 12:18:44

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Temmuz 2017 Pazar günü İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Kadıköy ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleşen şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (İSKİ)

 
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 07:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 11:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 11:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 08:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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