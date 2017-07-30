İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Temmuz 2017 Pazar günü İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Kadıköy ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleşen şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (İSKİ)

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 11:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 07:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 11:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 11:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.7.2017 - 08:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi

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