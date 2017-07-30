Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medyaya düşen Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan bir grup Suriyeli'ye yönelik şiddet görüntüleri ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "28 Temmuz 2017 günü saat 11:00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır.

Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.