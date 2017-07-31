Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı M.M.'nin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Fakıbaba şunları söyledi;
"Siverek'te Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyor, halkımıza bu provokatif eyleme itibar etmediği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
— Ahmet Eşref Fakıbaba (@aefakibaba) July 30, 2017
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- Siverek
- ahmet eşref fakıbaba
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YORUMLAR 8
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Misafir 38 dakika önceyapan hayvan olunca kınama açıklamasını da tarım gıda hayvancılık bakanı yapıyor haliyle00
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Misafir 39 dakika önceTürk halkı provokasyonlar konusunda son derece bilinçli bir toplum oldu hamdolsun.00
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Misafir 39 dakika önceÜlkemizde bir iç savaş istendiğinin herkes farkında. Dünkü Maçka parkı provakasyonu da oyunun bir parçası. Halkımız yemez bunları.00