Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı M.M.'nin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Fakıbaba şunları söyledi;

"Siverek'te Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyor, halkımıza bu provokatif eyleme itibar etmediği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

— Ahmet Eşref Fakıbaba (@aefakibaba) July 30, 2017

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