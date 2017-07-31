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Atatürk heykeli
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Atatürk heykeline saldırıya ilişkin hükümetten ilk açıklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Atatürk heykeline saldırıya ilişkin hükümetten ilk açıklama Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan geldi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 08:54:16 Güncelleme: 09:11:59

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı M.M.'nin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Fakıbaba şunları söyledi;

"Siverek'te Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyor, halkımıza bu provokatif eyleme itibar etmediği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 38 dakika önce
    yapan hayvan olunca kınama açıklamasını da tarım gıda hayvancılık bakanı yapıyor haliyle
  • Misafir 39 dakika önce
    Türk halkı provokasyonlar konusunda son derece bilinçli bir toplum oldu hamdolsun.
  • Misafir 39 dakika önce
    Ülkemizde bir iç savaş istendiğinin herkes farkında. Dünkü Maçka parkı provakasyonu da oyunun bir parçası. Halkımız yemez bunları.
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