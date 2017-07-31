Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı", eski 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığı'na bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz, eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 14'ü tutuklu 22 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın, Cem Yeşilyurt, Mehmet Fatih Kandemir, Cihan Bayır ile tutuksuz yargılanan Ali Ölmez, Adem Tosun, Murat Akçay, Hamit Öz, Murat Akbaş, Hakan Korkmaz, Aydın Çuvalcı hazır bulundu.

Diğer sanıklardan eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar, tutuklu bulunduğu Çorum L Tipi, Veli Karagöz, Elazığ T Tipi, eski Albay Murat Orhan Tonğ, Tokat T Tipi ve Şakir Akbulut, Sincan 1 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Gürsel Bayram ise duruşmaya gelmedi.

Tanıklar, sanık yakınları ve avukatları ile izleyicilerin de yer aldığı duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle sürüyor.

Duruşma nedeniyle güvenlik güçleri, adliye içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İDDİANAMEDEN

Davanın, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından hazırlanan 153 sayfalık iddianamesinde, FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu belirtilen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların da aralarında olduğu biri sivil, diğerleri askeri personel 22 kişi, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışı, yapılanması ve darbe girişimi sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarılan iddianamede, bu yapılanmanın cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya çıkmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen "silahlı terör örgütü" olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, darbe girişimi öncesi örgütün sözde "sıkıyönetim direktifi"nin, dönemin Genelkurmay Personel Planlama Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" imzasıyla Erzincan’a gönderildiği belirtilerek, buna göre dönemin 3. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Çağlar'ın, Erzincan’da "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirildiği kaydediliyor.

ORGENERAL SAVAŞ'A BİLGİ VERMEDEN DARBE HAZIRLIĞI YAPMIŞ

Çağlar'ın darbe girişimi gecesi emniyet tedbirlerinin alınması için çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek 3. Ordu Harekat Merkezine çağırdığı öne sürülen iddianamede, sanığın darbe girişimi sırasında Erzincan'da yapılacak iş ve işlemler hususunda gerekli talimatları vererek görevlendirme yaptığı ve faaliyetlerle ilgili 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş'a bilgi vermediği anlatılıyor.

İddianamede, Çağlar'ın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi, 3. Ordu Komutanlığına bağlı 16 ildeki birliklere sözde "sıkıyönetim direktifi"ni, Orgeneral Savaş'a bilgi vermeden ve yazışma usulüne aykırı olarak birliklere gönderip tek tek bağlı tugay komutanlıklarına onaylattığı, bu yönde faaliyetler yapıp emirler verdiğine işaret ediliyor.

Çağlar'ın, komutanlığının karargahına gelen Orgeneral Savaş'ı karşılayıp birlikte komuta makamına geçtikleri bildirilen iddianamede, Çağlar’ın sözde "sıkıyönetim direktifi"ni Savaş'ın masasına bırakarak Genelkurmay Başkanlığından sıkıyönetim direktifi aldıklarını ve kendisinin de "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı" olduğunu söylediği aktarılıyor.

Orgeneral Savaş'ın ise darbe girişimine destek vermeyip güvenlik tedbirlerini artırarak emir komutayı devraldığı anlatılan iddianamede, Savaş'ın daha sonra komutanlığına bağlı kolordu komutanlarına kanunsuz mesajın hiçbir şekilde uygulanmayacağı, hiçbir birliğin dışarıya çıkmayacağı, emre itaatsizlik edenlerin tutuklanacağını bildirdiği anlatılıyor.

İddianamede, Savaş'ın darbe girişimine karşı çıkıp önlediği vurgulanarak, darbe girişimini uygulamaya koyamayan Çağlar'ın ise yine Savaş'ın girişimleriyle gözaltına alındığı bildiriliyor.

Çağlar'ın darbe girişiminden 2 gün önce Ankara'ya giderek FETÖ üyeleriyle yüz yüze görüştüğü aktarılan iddianamede, Çağlar'ın, Erzincan'da herhangi bir toplumsal olay olmaması ve valinin talebi bulunmamasına rağmen Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) takımının hazırlanmasını ve çevre emniyetinin takviye edilmesini emrettiği öne sürülüyor.

SANIKLAR, ÖRGÜTÜN ERZİNCAN'DAKİ ANA KOMUTA KADEMESİNİ OLUŞTURUYOR

İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında Genelkurmay Başkanlığından uçuş yasağı emri gönderilmesine rağmen Çağlar'ın helikopterlerin hazırlanması ve bir albaya helikopter pilotlarının hangar bölgesinde hazır edilmesi talimatı verdiği anlatılarak, Çağlar ve diğer sanıkların FETÖ'nün Erzincan'daki "ana komuta kademesi"ni oluşturduğu kaydediliyor.

Sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı vurgulanan iddianamede, tutuklu sanıklar Çağlar, Karagöz ve Tonğ’un da yer aldığı bir sivil ve 21 rütbeli asker hakkında "Anayasa'yı ihlal", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.