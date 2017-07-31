Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Şişli'de 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerine açılan davanın 53. duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen "Hrant'ın Arkadaşları" adına Bülent Aydın açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre; Davanın geldiği süreci anlatan Aydın, "Cinayetin üzerinden 10 buçuk yılı aşkın bir zaman geçti. İlk defa Hrant Dink cinayetiyle ilgili, açılmış ve sürmekte olan davalar bir davada birleşti. Bugün eğer Trabzon'daki jandarmalarla ilgili davanın iddianamesi okunmazsa sanıkların sorgularıyla duruşma devam edecek" dedi.