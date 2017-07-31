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Atatürk heykeli
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Atatürk heykeline saldıran Mehmet Malbora tutuklandı

Atatürk heykeline saldıran kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da Atatürk heykeline saldıran esnaf hakkında tutuklama kararı verildi. Mehmet Malbora'nın ifadesinde "Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi" dediği belirtildi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:39:52 Güncelleme: 12:49:55 DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk heykeline zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin kaidesi üzerine çıkarak heykele zarar verdiği için dün gözaltına alınan Mehmet Malbora, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ü temsil eden heykele zarar vermek" suçundan tutuklandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM" İFADESİ

Polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk heykeline saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edilmişti.

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.

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YORUMLAR 121
  • Misafir 1 dakika önce
    2017 nin fadime şahini.. 28 şubat surecini bilenler bu olayın ne oldugunu bilir
  • Misafir 2 dakika önce
    nasıl akıl bu diriler dururken ölülerle uğraşacak ne zekadır bu insan işte
  • Misafir 2 dakika önce
    Abi nasıl soyadı öyle yahu.Önce soyadını değiştir. Alman markası soyadıyla gezme. Gel soyadını "Maltepe" yapalım. Mal kalsın Tek tepe eklenecek.
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