Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk heykeline zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin kaidesi üzerine çıkarak heykele zarar verdiği için dün gözaltına alınan Mehmet Malbora, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ü temsil eden heykele zarar vermek" suçundan tutuklandı.
"PİŞMAN DEĞİLİM" İFADESİ
Polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk heykeline saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edilmişti.
Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.
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Misafir 1 dakika önce2017 nin fadime şahini.. 28 şubat surecini bilenler bu olayın ne oldugunu bilir00
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Misafir 2 dakika öncenasıl akıl bu diriler dururken ölülerle uğraşacak ne zekadır bu insan işte00
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Misafir 2 dakika önceAbi nasıl soyadı öyle yahu.Önce soyadını değiştir. Alman markası soyadıyla gezme. Gel soyadını "Maltepe" yapalım. Mal kalsın Tek tepe eklenecek.00