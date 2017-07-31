Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğüne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Emniyet Müdürlüğüne gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesi sürüyor.
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YORUMLAR 7
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Misafir 29 dakika önceGecen haftalarda büyük bi çeteyi yakalamıştı. Kesinlikle onlar yaptı60
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Misafir 33 dakika önceOf komplo teorileri başladı. Bir durun kardeşim, inme geçirmiş olabilir, şeker komasına girmiş olabilir.66
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Misafir 37 dakika önceKalp krizi falanda olabilir.36