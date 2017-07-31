ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Silivri Hakan Çalışkan
GÜNDEM

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında ölü bulundu

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Hakan Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:42:41 Güncelleme: 12:31:59 AA

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğüne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğüne gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesi sürüyor.

  • istanbul
  • silivri emniyet müdürü
  • silivri ilçe emniyet müdürü
  • Hakan Çalışkan
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 7
  • Misafir 29 dakika önce
    Gecen haftalarda büyük bi çeteyi yakalamıştı. Kesinlikle onlar yaptı
  • Misafir 33 dakika önce
    Of komplo teorileri başladı. Bir durun kardeşim, inme geçirmiş olabilir, şeker komasına girmiş olabilir.
  • Misafir 37 dakika önce
    Kalp krizi falanda olabilir.
Tüm yorumları göster(7)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER