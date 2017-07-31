Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Hakkari seferini yapacak Airbus 319 tipi uçağında M.Ö. adlı yolcunun kalkış öncesi telefonda arkadaşı ile konuşurken "sana bomba haberim var" demesi üzerine sadece bomba kelimesini duyanlar nedeniyle uçakta tedbir için arama yapıldı. THY uçağı yapılan kontroller nedeniyle 4.5 saat gecikmeli olarak havalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 08:55'de havalanması planlanan TK 2670 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın Hakkari uçağı yolcu alımını tamamladı. Airbus 319 tipi uçakta bulunan İstanbul'da çalışan 37 yaşındaki M.Ö adlı erkek yolcu da uçak yerdeyken arkadaşıyla telefonda konuşmaya başladı. M.Ö'nün, "Koruculuk sınavını kazandım. Sana bomba bir haber. İşi bırakıyorum" dediği öğrenilirken sadece bomba kelimesini duyanlar durumu kabin ekibine bildirdi.



UÇAK ARAMADAN GEÇİRİLDİ



Olayın kaptan pilota iletilmesi üzerine THY uçağının kokpit ekibi kalkışı erteledi. Kaptan pilot durumu güvenlik güçlerine iletti. Ardından polis ekipleri uçağa gelerek M.Ö'yü araştırdı. Tüm yolcular ve kabin ekipleri uçaktan boşaltılırken valizler ve yolcuların eşyaları prosedür gereği X-ray cihazından geçirildi ve uçak arandı. Telefon konuşmasını yapan yolcu yapılan araştırmaların üzerine serbest bırakılırken uçak 4.5 saat gecikmeli olarak Hakkari'ye havalandı.