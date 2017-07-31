Maçka Parkı'nda güvenlik görevlisinin sözlü saldırısına uğrayan Çağla Köse arkadaşları ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gazetecilere açıklama yaptı. Köse, açıklamanın ardından güvenlik görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SORUŞTURMA TAMAMLANINCAYA KADAR AÇIĞA ALINDI

DHA'nın haberine göre; Maçka Parkı'ndan bir kadının kıyafeti gerekçe gösterilerek parktan çıkartılmaya çalışılması üzerine yaşanan tartışmaya karışan güvenlik görevlisi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. İBB kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeronu olarak hizmet veren Akdeniz Güvenlik çalışanı olan ve olaya karışan güvenlik görevlisi soruşturma tamamlanınca açığa alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Çağla Köse ve arkadaşı Burcu Şentürk, özel güvenlikçi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, özel güvenlik görevlisi S.İ., hakkında, TCK'nın 115/3 maddesinde yer alan "Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek veya bunları değiştirmeye zorlamak" suçlamasıyla soruşturma başlatılması talep edildi. Söz konusu suçlama, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ön görüyor.

"İKİ ŞİKAYET"

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Güvenlik görevlisi hakkında şikayette bulunmak için geldiğini belirten Köse, "İki şikayetimiz olacak. İlki kıyafet özgürlüğümüze karışılması, ikincisi de iftiraya maruz kalmamız. Bunu, ülkemizde bütün kadınların yaşamaması için geldik. Umarım bu olay benimle birlikte son olur, hiçbir kadın artık böyle bir olay yaşamaz. O gün güvenlikçi bana 'Burada böyle gezemezsin, buna izin vermem' dedi. Ben de 'buna sen karışamazsın' dedim. Sonra tartışma oldu. Arkamda bir genç beni savundu. Olay kapandı" dedi.

"İFTİRA ATTI"

Akşam saatlerinde güvenlik görevlisinin polisleri çağırdığını belirten Köse, "Polislere benim hakkımda iftira atmış. Göğüslerimin açık olduğunu, insanları rahatsız ettiğimi söylemiş. O gün bize şahit olan insanlar vardı. Şahitlerimiz olmasaydı karakolda kendimizi savunamayacak duruma düşebilirdik. Çevredeki insanlar böyle bir durum olmadığını kanıtladılar" diye konuştu.

"HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR"

Olay günü Çağla Köse'yi savunan arkadaşı Burcu Şentürk ise şunları söyledi:

"Yaşadığımız olay herkesin başına gelebilir. Bunu herhangi bir siyasi bir olay yoktur, herhangi kurum ve örgütle bir bağlantısı yoktur. Yanımzda olan insanlar bunun insani bir olay olduğunu bildikleri için yanımızdaydılar."

"HAKLARI YOK"

"Kıyafetime Karışma" platformundan Dilber Sünnetçioğlu da "Çağla'nın yaşadığı çok çirkin bir olay. Cumartesi günü yaptığımız eylemin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kimsenin kimseye giyimine karışma hakkı yoktur" dedi.

POLİS ÇAĞIRMIŞTI

Cihangir'de yaşayan 24 yaşındaki moda tasarımcı Çağla Köse, arkadaşı Burcu Şentürk ile birlikte piknik yapmak için geçtiğimiz cumartesi akşamı Maçka Parkı'na gitmiş, güvenlik görevlisi Savaş İ'nin, "Bu kıyafetlerle burada duramazsınız. Aileler var burada" diyerek parktan çıkarılmak istenmişti.

Güvenlik görevlisine 'kıyafetime karışamazsınız" diyerek tartışan Köse, arkadaşının yanına gitmiş, güvenlik görevlisinin polise haber vermesi üzerine olay karakolluk olmuştu.

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