Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emekliye ayrılmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini vekaleten Ekrem Keleş sürdürecek. Peki Ekrem Keleş kimdir?

EKREM KELEŞ KİMDİR?

Ekrem Keleş, 1958 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Konya İmam Hatip Lisesi'nden, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden, Haseki Eğitim Merkezi 4. Dönem Müftüler ve Vaizler İhtisas Kursu'ndan mezun olarak tamamladı ve ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı.

1994 yılında "İslam Hukukunun Kaynağı Olarak İcma" konulu doktorasını Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan Ekrem Keleş, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak 1985-2005 yılları arasında görev aldı.

Mekke-i Mükerreme’de Din Hizmetleri Ataşeliği görevini 2005-2008 yılları arasında sürdürdü ve ardından 29 Ağustos 2008 tarihinde Din İŞleri Yüksek Kurulu Üyeliği'ne seçildi ve Kurul Başkan Vekilliği'ne getirildi.

Bir süre sonra Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürürken, 30 Aralık 2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

31 Temmuz 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emekliye ayrılmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na vekaleten getirildi.

Ekrem Keleş

Ekrem Keleş kimdir?

diyanet işleri başkanı