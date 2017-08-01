Türk edebiyatının önemli ve gizemli yazarlarından Oğuz Atay’ın “karalama defterine” dönen mezar taşı, “sevenleri” sayesinde ilginç bir hale dönüşmüştü. 1977’de hayata veda eden Atay’ın mezarı Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde. Atay’ın hayranları, ona olan sevgisini mezar taşına yazdıkları yazıyla göstermeye çalıştı. Ancak zaman içerisinde Atay’ı sevenlerin bu sevgisi mezarın baş ucunda bulunan mezar taşının tahrip olmasına neden oldu. Atay’ın yazılarla tahrip edilen mezarının fotoğraflarının sosyal medya üzerinden yayılmaya başlamasıyla birlikte bir grup gönüllü bir araya geldi. İşte o isimlerden biri de yazar Bilal İşgören. Gazete Habertürk'ün haberine göre Oğuz Atay’ın kitabını basan yayınevinden görevliler ve sosyal medyadan bir grup gönüllüyle, önceki gün mezara gittiklerini anlatan İşgören, mezar taşını temizlediklerini ve eski haline getirdiklerini söyledi. Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabında, “Hiç olmazsa mezar taşıma yazın: Burada insanlara başka türlü hayran olan biri yatıyor” diye bir ifadenin bulunduğunu aktaran İşgören, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kişi ‘Burada insanlara başka türlü hayran olan biri yatıyor’ şeklindeki ifadeyi mezar taşına yazmış. Hatta bu kişi bana da ulaştı. Onun ardından hiç ilgisi olmayan yazılar yazılmış, tarihler atılmış. Oğuz Atay’ın kızına ulaşmaya çalışıyorum. Eğer ulaşırsam, ‘Babanızın kitabında böyle bir ifade var. Bu bir vasiyettir diye düşünüyorum. Bunu mezar taşına yazdıralım’ diyeceğim.”

Oğuz Atay

oğuz atay