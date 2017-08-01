Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Şahin'in yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığına ise Aysel Kandemir getirildi. Milli Eğitim Bakanlığına ait atama kararı ile Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Hasan Aslan'ın atanması uygun görüldü.