Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile en düşük hac ücreti 12 bin 250 lira olurken, özel tur şirketlerinin VIP hac fiyatları ise özel isteklere göre 105 bin lira'ya kadar çıktı. VIP hac organizasyonunda kişiye özel hocalar görevlendiriliyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Hacı adaylarının Suudi Arabistan'a özel tur şirketleri ile gidişleri başladı. Hacı adayları İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a dualar ve gözyaşları içinde uğurlanırken oldukça heyacanlı oldukları gözlendi. Hacı adaylarının yakınları tarafından uğurlanmaları sırasında duygusal anlar yaşandı. Yakınlarına el sallayarak güvenlik kontrolünden geçen hacı adayları kutsal topraklara uçtular.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KURASIZ GÖTÜRÜLECEK

Bu yıl hac görevini yapacak 80 bin kişi kura ile belirlenirken, 4 bin 600 şehit yakını ve gazi bu yıl kurasız olarak hacca götürülecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac ücretlerine göre hacı adaylarına konaklama için 'oda tercihli' ve 'otel' seçenekleri sunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunda oda tercihli konaklama türleri için fiyatlar 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 lira, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin lira, 4 kişilik odada kişi başı 12 bin 250 lira oldu. Otel seçeneklerinde ise 22 bin 750 lira ile 39 bin 750 lira arasında fiyatlar verildi. Geçen yıl hac kontenjanı 59 bin 200'dü.

VIP HAC ORGANİZASYONU İLE

Lüks segmentin de bir üstü olan 5 yıldızlı VIP hac organizasyonlarla bu yıl yaklaşık 500 kişinin hacca gitmesi bekleniyor. Özel isteklere göre 17 bin 500 dolardan 30 bin dolara kadar çıkan 5 yıldızlı otellerde konaklamanın sağlandığı VIP turlarına, çoğunluğu iş dünyasından olan cemiyet hayatından kişilerin katılması bekleniyor. Seyahatlerinde genellikle 5 yıldızlı otellerin süit odalarında konaklayan delüks turları satın alan hacı adayları, Mekke'de Kabe, Medine'de ise Ravza-ı Mutahhara manzaralı yürüme mesafesindeki otellerde kalıyor.

ARAFAT'TA ÖZEL ÇADIR TAHSİS EDİLİYOR

Arafat'ta da kendileri için özel tahsis edilen çadırlarda kalan VIP hac turu alan hacı adayları için çadırlara 5 yıldızlı otelden yemek getiriliyor. Hacı adaylarına lüks araçlar tahsis ediliyor. VIP turlarındaki fiyatlar katılımcıların isteklerine göre değişiyor. Kişiye özel hocaların görevlendirildiği 14 günlük VIP turları 18 bin 500 dolardan başlarken 5 yıldızlı otellerin Kabe manzarılı konaklamanın içinde olduğu paketler ise 30 bin dolara kadar çıkıyor.

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