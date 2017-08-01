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Yılmaz Büyükerşen
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Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest

Yılmaz Büyükerşen'e saldırının zanlılarından Mahfuz Banlı, Yunus Emre Aksoy ve Yunus Mehmetoğlu tutuklandı

01 Ağustos 2017 Salı, 09:47:58 Güncelleme: 17:10:41 İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Temmuz'daki saldırının zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Mahfuz Banlı, Mustafa Ç, Yunus Emre Aksoy, Aydın T. ve Yunus Mehmetoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Banlı, Aksoy ve Mehmetoğlu tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, iş yeri sahibiyle tartışma yaşamıştı. Tartışma devam ettiği sırada iş yeri sahibinin yanında bulunan kişi, silahını çıkarıp Büyükerşen'i darbetmeye çalışmış, etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen, yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürülmüştü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"İLK KEZ GÖRDÜM"

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanına yumruklu saldırıda bulunduğu öne sürülen emekli polis memuru Mahfuz B.'nin yeğeni Yunus M.'nin polisteki ifadesinde Yılmaz Büyükerşen'i tanımadığını belirterek, " 60-65 yaşlarında biriydi. Bize sözlü saldırıda bulununca ben de onun elimle hafifçe ittirdim. Kendisini tanımıyorum. İlk kez gördüm" dediği öğrenildi.

  • yılmaz büyükerşen
  • eskişehir
  • yılmaz büyükerşen saldırı
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YORUMLAR 1
  • Misafir 43 dakika önce
    belediye başkanını tanımiyor?.
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