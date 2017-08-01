2017-2018 eğitim öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine yönelik yapılan Yatay Geçiş başvuruları AÖF tarafından başladı. Yatay Geçiş yapmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF Yatay Geçiş başvuruları nasıl yapılır? Yatay Geçiş başvuruları ne zaman bitiyor?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (AÖF) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI - 2017-2018

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş başvuruları başladı. Merkezi Yerleştirme Puanı ile yapılan Yatay Geçiş başvuruları 01-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adayların, kurumlararası Yatay Geçiş başvurularını ise 01-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri, ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin Fakülteye ulaşmaması halinde, Yatay Geçiş başvuruları kabul edilmeyecek.

Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2017 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacak. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların kayıtları 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacak.

AÖF YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENEN BELGELER

1-)

a) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Formu

b) Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu

2-) Öğrencinin Yerleştiği Yıldaki LYS/YGS ve ÖSYS Sonuç Belgesi

3-) Kayıtlı Olduğu Üniversiteye Ait Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)

4-) Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci İşlerinden Onaylı

a - Ders İçerikleri

b - Not Durum Belgesi (Transkript)

c - Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

d - Dönemler İtibari ile Ders Programı

5-) Daha Önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge. (Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak adaylardan istenecektir.)

6-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Evraklar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü'ne gönderilecek.

Evrakların herhangi birinin eksik olması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

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