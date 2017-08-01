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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile YAŞ öncesi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkünde görüştü. Toplantı 6 saat sürdü

01 Ağustos 2017 Salı, 14:44:52 Güncelleme: 21:48:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkünde buluştular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Yüksek Askeri Şura hakkında görüştüler. Basına kapalı olan görüşme 6 saat sürdü.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 5 saat önce
    2023 hedeflerinizde issizlik azaltma diye bi kalem var mi
  • Misafir 5 saat önce
    Yine yaş kararlarında ki ihraçlara şerh koyacaklar mı ?
  • Misafir 5 saat önce
    içişleri diye birşey kalmadı.Ülkeyle ve insanıyla ilgilenin.
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