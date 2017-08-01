Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkünde buluştular.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Yüksek Askeri Şura hakkında görüştüler. Basına kapalı olan görüşme 6 saat sürdü.
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YORUMLAR 11
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Misafir 5 saat önce2023 hedeflerinizde issizlik azaltma diye bi kalem var mi00
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Misafir 5 saat önceYine yaş kararlarında ki ihraçlara şerh koyacaklar mı ?00
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Misafir 5 saat önceiçişleri diye birşey kalmadı.Ülkeyle ve insanıyla ilgilenin.30