Tombalacılar sınırları aşamadı!

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Habertürk’ün gündeme getirdiği tombalacıların bir ofiste kameralar aracılığı ile internet üzerinden uluslararası oyun oynatmayı planladığını belirledi. Polis düzenlediği baskınla 5 şüpheliyi gözaltına alarak yasadışı planı engelledi. Adana ve Mersin’de uzun süredir siyasi parti veya bir sendika çatısı altında tombala oynatan kişilerin polisin kendilerine fırsat vermemesi üzerine başka alanlara yöneldiği ortaya çıktı. Polis bölgesinde sürekli baskın yedikleri için köy ve küçük beldelerde mekân açarak şehir merkezinden kaldırdıkları servislerle müşterilerini toplayan tombalacılar bu kez uluslararası çalışmak için kolları sıvadı.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cemalpaşa Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde ofis olarak kullanılan bir adrese baskın yaptı. Tombalacıların oyunu internet üzerinden uluslararası oynatmayı hedeflediklerini belirleyen polis 1’i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan ofiste bilgisayarlar, bilgisayar malzemeleri, cep telefonları, tablet bilgisayarlar, kamera sistemleri, 443 adet tombala topu, 1 hava üfleme motoru, 3 adet tombala makinesi düzeneği ve ses sistemi ele geçirildi. Şüpheliler bilişim yolu ile yasadışı tombala oynatmaktan gözaltına alınırken emniyet yetkilileri tombala çetesinin oyunu yurtdışına pazarlamaya hazırlanırken çökertildiği bilgisini verdi.