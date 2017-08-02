Bursa'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet A. hakkında, aynı işyerinde çalışan eşi 18 yaşındaki Deniz Güneş A.'yı, geçen mart ayında bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



DHA'nın haberine göre, merkez Gürsu İlçesi'nde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet A., aynı işyerinde tanıştığı Deniz Güneş ile geçen yıl aşk yaşamaya başladı. Gençler, ailelerinin yaşlarının küçük olduğu için karşı çıkmasına rağmen geçen aralık ayında kaçarak evlendi. Nikah törenlerine ise barıştıkları anne ve babaları ile kardeşlerini çağırdılar.



İddiaya göre Mehmet A., kıskançlık yüzünden sürekli tartıştığı eşini, ailesine karşı ilgisiz kalmakla da suçlayıp, kendi anne ve babasıyla da konuşmaması için defalarca uyarıp dövdü. A., geçen mart ayında iş çıkışı 3 ay önce evlendiği eşine, "Çalışırken giydiğin iş önlüğünün üst düğmeleri neden açıktı. Erkek arkadaşın ile neden yemek yedin" diyerek tartışıp, bir kez daha tokat atıp evden ayrıldı. Buna sinirlenen genç kadın, "daha fazla dayanamayacağım sana ve laflarına. Yoruldum ben. Her şey güzel olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Seni artık sevmiyorum. Benden buraya kadar hoşçakal. En kısa zamanda boşanma davası açacağım haberin olsun" yazılı mektup bırakıp, aynı ilçede yaşayan annesinin evine gitti.



GENÇ KADINI PARKTA ÖLDÜRDÜ



Eve dönünce eşini bıraktığı mektubu gören Mehmet A., eşinin orada olabileceğini düşünerek kayınvalidesinin evine gitti. A., dışarı çağırıp kayınvalidesinin yanında yaptığı konuşmada Deniz Güneş A.'yı geri dönmesi konusunda ikna edemeyince ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar aynı eve gelen Mehmet A., bir kez daha görüşmek için parka çağırdığı eşinden yine "hayır" yanıtı alınca, çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkartıp genç kadını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.



Kıskançlık yüzünden cinayet işlediğini kabul eden A. yaptığı savunmasında, "Deniz aileme karşı ilgisizdi. Ben de kendisinin anne ve babasıyla konuşmasını istemiyordum. O benim sözümü tutmuyordu. Ben de bu yüzden onu dövdüğüm oldu. Olay günü Deniz, çalıştığımız işyerinde öğle yemeğini benim yanımda değil, servisteki erkek arkadaşının karşısında yedi. Çok kızdım. Evde bu yüzden tartıştık. Ayrıca kendisine, 'Neden işyerindeki önlüğünün üst düğmesi açıktı?' diye sordum. Ters cevap verince tokat atıp evden ayrıldım. Döndüğümde bıraktığı mektubu gördüm. Annesinin evine gittim. Dönmesi için ikna edemedim. Bunu gurur meselesi yaptım. Bıçak satın alıp, belime koydum, eve bir kez daha gittim. Konuşma teklif ettim. Kabul etti. Parkta yürürken bana yine 'Hayır' deyince ben de onu bıçakladım" dediği öğrenildi.



Çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Mehmet Adıyaman hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Adıyaman hakkında 'eşini kasten öldürmek' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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