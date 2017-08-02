Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 2017 YAŞ toplantısı sona erdi. Hava Pilot Tümgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yeni Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu belirtiliyor. Peki, yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz kimdir? İşte Hasan Küçükakyüz'ün hayat hikayesi...

HASAN KÜÇÜKAKYÜZ KİMDİR?

Hasan Küçükakyüz, 11 Kasım 1957 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Yukarı Kışlacık İlkokulu'nda tamamlayan Küçükakyüz eğitimine, Şehit Ahmet Türkan Ortaokulu ve Of Lisesini tamamlayarak 1974 yılında Hava Harp Okuluna girdi. Küçükakyüz, 30 Ağustos 1978 tarihinde Harp Okulu’nu bitirerek Teğmenliğe getirildi.

Küçükakyüz, 1978-1980 yıllarında 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında pilotaj eğitimini takiben 3’üncü Ana Jet Üs Komutanluğında harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 191’inci Filo kol uçucusu olarak atanmıştır.



1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisindeki eğitimini tamamlayarak, kurmay subay olan Küçükakyüz, 1987-1988 yılları arasında Hava Harp Okulu Komutanlığında öğrenci bölük komutanlığı, 1988-1990 yılları arasında 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı eğitim subaylığı, 1990-1994 yılları arasında 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında 182’nci Filo Kol Komutanlığı üs eğitim kısım amiri, 182’nci Filo Harekat Subaylığı görevlerinde bulunmuştur.

1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuş, 1994-1996 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında üs eğitim kısım amirliği, 1996-1997 yıllarında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında f-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hv.k.k.lığı Hrk.bşk.lığı Eğt.d.bşk.lığında uçuş eğitim subayı ve uçuş eğitim şube müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Bşk.lığı ve Harekat Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.



2002-2003 yıllarında Hv.k.k.lığı Hrk.Bşk.lığı plan Harekat Daire Bşk.lığında Harekat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 30 ağustos 2003 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi ederek Hv.k.k.lığı Per.d.bşk.lığı ve Hv.er Eğt.tug.k.lığı görevlerinde bulunmuştur.



30 ağustos 2008 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Hv.Eğt.K.lığı komutan yardımcısı olarak atanmıştır. 4 mayıs 2009 tarihinden itibaren Hava Harp Okulu komutanı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Küçükakyüz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Küçükakyüz

Hasan Küçükakyüz kimdir