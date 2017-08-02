CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevden ayrılması ardından ödeneceği öne sürülen yüklü miktardaki tazminatla ilgili '5 bin 894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifi sundu. CHP'li Özel, kanun teklifiyle Milli Takım sporcularından hariç, görev yapacak kişilerin maaşlarına standart getirileceğini ifade etti.

"İNFİAL YARATTI"

DHA'nın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevden ayrılması ardından ödenecek yüklü miktardaki tazminat konusuyla ilgili, TBMM'ye, '5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair' kanun teklifi sunduğunu açıkladı. CHP'li Özel yaptığı yazılı açıklamada, Terim'e ödeneceği öne sürülen 4 milyon 671 bin 472 Euro'luk tazminatın toplumda infial yarattığını ifade etti. Özel, ödeneceği öne sürülen yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki tazminatın net asgari ücretin 14 bin 245 katı olduğunu ifade etti. CHP'li Özel ayrıca, kamuoyunda Terim'e yeni bir takımla anlaşana kadar 1 milyon 193 bin TL'lik ödenecek işsizlik maaşı iddiasına da yer vererek, şöyle dedi:

"13 Mayıs 2014 yılında Soma faciası ardından verilen sözlere rağmen kışın ortasında işten çıkartılan ve tazminatlarını hala daha alamayan 2 bin 861 işçinin hakları ortadayken, milyonlarca gencimiz işsizlikle boğuşurken, ödenecek olan bu meblağlar kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı. Milli Takım antrenörlüğünün milli duygular içerisinde yapılması gerektiğini dile getiren CHP'li Özel, milli takımda ödenen maaş, prim ve tazminatların belli standarda getirilmesini gerektiğinin altını çizdi.

CHP'li Özel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Benzeri örneklerin bir daha yaşanmaması için spor camiasında ödenen maaşlara, tazminata ve primlere makuliyet ölçüsünde bir standart getirilmesi zaruridir. Bu nedenle 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sundum. Bu kanun değişikliği ile Türkiye Milli Futbol Takımında sporcular dışında görev yapacak olan kişilere verilecek maaşlara bir standart getirilerek, aşırı kazançların önüne geçilecektir. Ayrıca maaş ve primlerin Türk Lirası olarak belirlenmesi şartı getirilerek kur farkından dolayı oluşabilecek haksız kazançların önüne geçilecektir."