Adana'da asker uğurlama konvoyunda havaya ateş edildiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulan konvoydaki kişilerle polis arasında tartışma çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde asker uğurlama konvoyunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 BSS 87 plakalı araçtaki kişilerce havaya silahla ateş açıldı.

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçtaki kişilerin Genel Bilgi Taraması yapıldı. Bu arada konvoydaki bazı kişilerle polis arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.