Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesi’ndeki Valla Kanyonu’na izinsiz giren ve 3 günün ardından kendi imkânlarıyla kurtulmayı başaran Dr. Mohaç İkbali Yaşar, Habertürk’e yaşadıklarını anlattı ve çektiği fotoğrafları paylaştı.

2 yıldır kanyonlarla ilgili araştırma yaptığını söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nde görevli Dr. Afşar, “Kimseye haber vermeden kanyona girdim. 3 gün sonra çıktım. İnsanoğlunun geçebileceği en tehlikeli kanyon diye düşünüyorum. Çok zorlandığım yerler oldu. Çantam suya kapıldı, kamp çantam delindi. Kaybolmadım ama birinin kaybolma ihtimaline karşı arama-kurtarmanın bu kadar güçlü olması beni mutlu etti. Kanyonda hayatımın en güzel 3 gününü geçirdim. Kelebekler, doğal güzellikler, muhteşemdi. Kanyondan çıkıp çay içtim. Tekrar girdiğimde 15 günden aşağı kalmam” dedi. Aynı zamanda ultra maraton koşucusu olan Afşar, en büyük hayalinin Everest’e tırmanmak olduğunu ifade etti.

Gazete Habertürk'ten Hande Hepşen'in haberine göre Dr. Afşar’ın “Bana ulaşamayınca karım ortalığı ayağa kaldırdı” dediği 112 Acil Servis hizmetlerinde çalışan eşi Mehri Afşar ise “Eşim oraya gittiğini söylemişti. Pazartesi saat 14.00-15.00 gibi Kanyon Araştırma Derneği’nin üyesi Cemal Kartal ve birkaç rehber bana ‘Oraya yalnız gidilmez, çok tehlikeli bir yer’ deyince tedirgin oldum. Cemal Bey, ‘Eğer pazartesi 16.00’ya kadar kendisinden haber alamazsak 18.00’de kanyona inmek zorundayız’ dedi. Bu süreçte AFAD’a ilk haber verenler rehber arkadaşlar fakat tedirginliğim artınca AFAD’ı kendim de aradım” diye konuştu.