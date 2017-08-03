Darbe girişimi sonrasında Hava Kuvvetleri’nde pilot sıkıntısı yaşanınca, önceki yıllarda TSK’dan ayrılan personele “Geri dön” çağrısı yapılmıştı. Geçmişte FETÖ kumpası nedeniyle emekli olmaya mecbur bırakılan ve bu yıl Hava Kuvvetleri’ne geri dönen pilot kurmay albaylar Yaşar Kadıoğlu ile Fidan Yüksel, tuğgeneralliğe terfi etti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Anayasa referandumu öncesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu askeri törenle karşılaması tartışma konusu alan ve “uyarma cezası” verilen Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ahmet Biçer’in görev süresi uzatıldı. Kara Kuvvetleri’nde sadece 1 general bir üst rütbeye terfi etti.

Irak ve İran hudutlarının kesiştiği Yüksekova bölgesinde PKK’yla mücadele operasyonlarını yöneten 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, 30 Ağustos’ta tümgeneral rütbesini takacak. Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın helikopter kazasında şehit olmasının ardından Kato Dağı operasyonunun sorumluluğunu devralan Tümgeneral Veli Tarakçı’nın görev süresi uzatıldı. Hava Kuvvetleri’nde Korgeneral Atilla Gülan orgeneralliğe terf etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görevlendirildi.

Darbe girişimi sırasında FETÖ’cülere engel olmaya çalışırken karargâhta derdest edilen Hava Kuvvetleri Harekât Başkanı Tümgeneral Mehmet Özlü, bir üst rütbeye terfi eden isimler arasında yer aldı.

Balyoz kumpasında hapis verilen Kurmay Albay Ayhan Türker Koçpınar, Kurmay Albay Ayhan Gedik, Kurmay Albay Şafak Duruer ve Kurmay Albay Yavuz Kılıç tuğamiralliğe yükseldi.

İzmir’deki sözde “casusluk davası” kapsamında hapis yatan Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu ile söz konusu davanın bir diğer mağduru Deniz Kurmay Albay Deniz Özkütük de terfi eden diğer isimler oldu.

FETÖ’cülerin kumpasıyla Poyrazköy davasında hapse atılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Taarruz Timleri Komutanı Albay Mustafa Turhan Ecevit ve yardımcısı Deniz Albay Ercan Kireçtepe de hizmet süresi 2 yıl uzatılanlar listesinde yer aldı.

15 TEMMUZ GAZİSİ TUĞGENERAL OLDU

İstanbul’daki Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala, darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstermiş ve kışlasını darbecilere teslim etmemişti. “Gazi” unvanı olan Ala, tuğgeneralliğe terfi etti.

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