Anadolu Üniversitesi (AÜ) Merkezi Açıköğretim Sistemindeki Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) tarafından 22 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı. Üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere yönelik yapılan AÖF üç ders sınavı sonuçları AÖF'ün internet sitesinden görüntülenebilecek. İşte AÖF sonuçları...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI

AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı. 22 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen AÖF üç ders sınavına girip sonuçları merak eden adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Üç ders sınavı sonuçlarına göre mezun olabilmek için sonuçları bekleyen öğrenciler, AÖF sonuçlarına https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet sitesinden erişebilecek.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

SINAV YURT DIŞINDA 13 AĞUSTOS'TA

Yurt dışı programları için üç ders sınavı; 13 Ağustos 2017 Pazar günü yine fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

ÜÇ DERS SINAVI NASIL YAPILIR?

Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler sınava girebilir.

Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz.

Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz.

Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer.

Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır.

Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.

AÖF SONUÇLARI

AÖF Sınav Sonuçları

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AÖF üç ders sınavı

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