Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde Murat Ç. tartıştığı oğlu 23 yaşındaki Tugay Ç.'yi pompalı tüfekle kalbinden vurarak öldürdü. Olayın ardından mısır tarlasına girerek saklanan Murat Ç. yakalandı.

DHA'nın haberine göre, olay saat 04.00 sıralarında, Kartepe Uzunbey Mahallesi'nde kağıt ve hurda toplayan ailelerin çadırlarının kurulu olduğu arazide meydana geldi. 2 çocuk babası Tugay Ç., babası Murat Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre Tugay Ç., babası Murat Ç.'ye bıçak çekti. Bunun üzerine Murat Ç. aracında bulunan pompalı tüfeği alarak oğluna doğru bir el ateş etti. Tugay Ç. saçmaların kalbine isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Murat Ç. oğlunu öldürdükten sonra olay yerinin yakınında bulunan mısır tarlasına girerek saklandı. Polis, Ç. ailesinin yakınlarının ifadesini aldı ve cinayeti işlediğini belirlediği Murat Ç'yi saklandığı tarlada yakaladı. Cinayette kullanılan tüfek de bulundu.

Gözaltına alınan Murat Ç.'nin sorgusu sürüyor.