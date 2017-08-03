Yurt genelinde 23 Temmuz 2017 Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında adaylar merakla sonuçlar için bekleyişe başlamıştı. Sınavda sözel ve sayısal şeklinde sorulan 120 soruya doğru yanıt vermek için çabalayan adaylar, "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu soruyor. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve ön lisans mezunu olan öğrencilerin lisans programlarına geçebilmesi için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nın ardından adaylar sonuçları bekliyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS sürecinde tercih işlemleri başlayacak ve adaylar kazandıkları puan doğrultusunda lisans programlarına tercih yapacak.

DGS sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimi üzerinde yer alan bilgiye göre 29 Ağustos 2017 tarihinde DGS sonuçları adayların erişimine açılacak.

Sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar, tercih işlemleri için hazırlığını yapacak ve puanının yettiği lisans programlarına tercihlerini gerçekleştirecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) ön lisans başarı puanı

c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları)

yazılı olacaktır.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçları resmi olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak. ÖSYM'nin oluşturacağı sonuç açıklama sisteminden erişime açılacak olan DGS sonuçlarını öğrenmek için adaylar www.sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapacak.

Ardından bu sayfada adaylardan istenen T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi gibi bilgileri dolduran adaylar, DGS sonuçlarını öğrenebilecekler.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme 16 alınmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS sonuçları

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları