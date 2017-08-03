ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2017 tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (KPSS ÖABT)'nin ardından adaylar sonuçlar için bekleyişe geçti.

"KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soran adaylar gözünü ÖSYM'ye dikmiş durumda. KPSS ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan takvimde belirtiliyor.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

16 Temmuz'da yapılan KPSS ÖABT'ne binlerce aday katılmış ve sınav sonuçları için bekleyişe geçmişti. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan takvime göre, KPSS ÖABT sonuçları 4 Ağustos 2017 (yarın) açıklanacak ve böylece adaylar sınavdan aldığı puanı öğrenebilecekler.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

KPSS ÖABT sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak ve sınava katılım sağlayan adaylar bu sayfa üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek KPSS ÖABT sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

sınava, atandığı salonda girmesi,

sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

KPSS ÖABT Sonuçları

Kamu Personeli Seçme Sınavı

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi